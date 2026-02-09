Saul Coco compie 27 anni: tanti auguri al difensore granata

Nato il 9 febbraio 1999 a Lanzarote, nelle Isole Canarie (Spagna), Saul Coco muove i primi passi calcistici nell'Orientación Maritima, con una parentesi al Las Palmas e la cessione definitiva all'Espanyol. Con i catalani non riesce ad arrivare in prima squadra, ma si mette in mostra in prestito all'Horta, club con il quale fa il proprio esordio tra i professionisti. La stagione 2018/2019 è quella buona per convincere il Las Palmas a puntare nuovamente su di lui, ma questa volta non nelle giovanili. Con i canarini, Coco fa tutta la trafila: comincia nella formazione C, passa alla B e poi, a partire dalla stagione 2020/2021 (anche se in pianta stabile dalla successiva), arriva in prima squadra. Saul Coco diventa perno difensivo del Las Palmas e con 84 presenze in divisa canarina convince il Torino a puntare su di lui. Il 17 luglio 2024 il club granata porta sotto la Mole il difensore di nazionalità equatoguineana con un'operazione complessiva da quasi 10 milioni di euro. Da quel momento Coco si ritaglia un posto importante al Toro: fino a questo momento ha collezionato 59 presenze, condite da 3 gol e un assist.