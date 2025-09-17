Massimo Bava festeggia il compleanno: “Dall’Eccellenza al Torino: la mia gavetta”

Nato a Torino il 17 settembre 1963, Massimo Bava ha legato indissolubilmente la propria carriera al color granata. Prima del Torino, però, una lunga gavetta che gli ha permesso di fare esperienza e arrivare poi in Serie A. L'ex direttore granata ha raccontato la sua lunga carriera ai nostri microfoni, nel corso della diretta di TN Radio di martedì 9 settembre: “Io sono partito il 1° luglio 1998 da Volpiano, in Eccellenza, vincendo il campionato. Ringrazierò sempre la famiglia Rolle. Poi ho fatto Serie D con Volpiano e Rivoli. Poi il Canavese, dove il mio presidente, Ferraris, che ho avuto come giocatore, mi diede l’opportunità di allestire una squadra importante in Serie D, con mister Iacolino. E lì vincemmo la Serie D. Poi da lì ho fatto sei anni la C con il Canavese, facendo le finali scudetto con le Juniores Nazionali. Poi purtroppo il presidente non ce la fece più ad andare avanti, con grande rammarico. Fortunatamente salvai con la vendita di Rozzio alla Fiorentina, al mio amico Pantaleo Corvino, che ci salvò. E per sei anni in C fu una nostra creatura, mia, di Ferraris, con la Beretti che arrivava nelle finali italiane, con i Giovanissimi che vincevano il Tappari con allenatore un certo Moreno Longo. Dopodiché purtroppo a mio malincuore il Canavese chiuse. Il giorno che vendemmo Rozzio alla Fiorentina mi chiamò il presidente Marco Rosso del Cuneo, promosso in Serie C, e mi fece un contratto di tre anni. Il primo anno vincemmo la Serie C2 e salimmo in C1 con Ezio Rossi allenatore. Per cui in 10 anni mi ero trovato dall’Eccellenza in C1, facendo il direttore generale. Il mio percorso è stato una gavetta. Dopodiché arrivò una chiamata dal Torino". Da lì il percorso in granata, come responsabile del settore giovanile e in seguito direttore sportivo della prima squadra, in un'avventura che Bava ha definito come "dieci anni bellissimi". Oggi è responsabile del settore giovanile e scout della prima squadra del Catanzaro, con Primavera e prima squadra, rispettivamente in Primavera 2 e Serie B, che stanno facendo ottimi percorsi. "È stata un’esperienza bellissima per cui devo dire grazie al Torino e ai tifosi del Toro" ha raccontato Massimo Bava. Proprio i tifosi ricordano il suo operato, con lo Scudetto Primavera conquistato nel 2015, con Moreno Longo, le vittorie in Coppa Italia e Supercoppa con Coppitelli e i tanti trofei con Beretti e Under 17.