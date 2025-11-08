Il derby sia giocato nella memoria di Giorgio Ferrini

Oggi un regalo può essere fatto alla memoria del Capitano dei Capitani. 49 anni fa, quasi mezzo secolo, Giorgio Ferrini si spense alla giovanissima età di 37 anni. Nato a Trieste ma cresciuto nel Torino e legatosi sempre e per sempre al colore granata, oggi Giorgio Ferrini è ricordato soprattutto per il suo grande cuore Toro, ma non si possono non citare le 566 presenze in maglia granata, di cui 409 in Serie A, i 56 gol e le 16 stagioni consecutive al Torino, dal 1959 al 1975. Un legame così indissolubile che dopo aver appeso gli scarpini al chiodo divenne il viceallenatore di Gigi Radice nel 1975, vincendo lo Scudetto nel 1976. Un eroe granata, in tutto e per tutto. A pochi mesi da quel grande momento di gioia, un'emorragia cerebrale a colpirlo e impedirgli di gioire ancora. Giorgio Ferrini si spense l'8 novembre del 1976 e da quel momento è da tutti ricordato come una delle più grandi leggende della storia del Toro. Che oggi sia onorata la sua memoria nella sfida che da sempre unisce in tutto e per tutto i cuori granata: il derby della Mole.