Cairo contestato a Milano: “L’orologio di Urbano fa tic-tac”

Prosegue e con grande fervore la contestazione dei tifosi granata nei confronti della presidenza di Urbano Cairo. A San Siro va in scena Milan-Torino e i tifosi saranno presenti allo stadio: in segno di protesta, ormai da tempo i tifosi organizzati hanno scelto di disertare le gare casalinghe ma non quelle in trasferta. Sfruttando l'occasione della partita a Milano, la contestazione si è spostata...

Contestazione a Milano: striscioni alla sede di RCS

Gli uffici di Urbano Cairo si trovano a Milano e alcuni tifosi organizzati hanno deciso di cogliere l'occasione della partita in trasferta per trasferire anche la contestazione. Nel pomeriggio alcuni di questi si sono recati davanti alla sede di RCS per contestare con cori e affiggere striscioni, che recitano "Tempo scaduto" e "L'orologio di Urbano fa tic-tac". La contestazione non si ferma e alle 18:00 si trasferirà a San Siro.