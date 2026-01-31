“Rosinaldo” compie 42 anni: tanti auguri all’ex numero 10 granata, Alessandro Rosina

Alessandro Rosina compie 42 anni. Nato a Belvedere Marittimo, in provincia di Cosenza, il 31 gennaio 1984, Alessandro Rosina muove i primi passi calcistici nelle giovanili del Parma: arriva in Emilia-Romagna nel 1993 e, dopo una lunga trafila nelle giovanili dei Ducali, esordisce con i professionisti nel 2002. Dopo poche presenze fino al 2005, con un'esperienza in prestito al Verona si rilancia, passando poi, nell'estate del 2005, al Torino. A 21 anni Rosina arriva sotto la Mole in comproprietà: il Toro, in Serie B, ne acquista metà del cartellino per 400 mila euro. Alla prima stagione in maglia granata si guadagna il soprannome di "Rosinaldo" e con il suo mancino pregiato convince il Torino ad acquistare l'intera proprietà del cartellino, nell'estate del 2006, per 870 mila euro. La sua esperienza in granata è la più prolifica: in 4 anni gioca 143 partite e segna 34 reti.

Ci sarebbero molti momenti e molti modi per ricordare questo giocatore, che dopo il Torino ha vestito molte maglie - tra cui quella dello Zenit, quella del Bari, del Siena, del Catania, del Cesena - ma forse il momento chiave dell'esperienza granata di Rosina fu nel derby del 26 febbraio 2008, in cui Matteo Sereni (portiere granata) si rese protagonista, ma fu proprio il numero 10 dell'epoca ad avere l'occasione più ghiotta, su calcio di punizione colpì una traversa che ancora oggi trema e che molti tifosi granata non avranno scordato.