Il campionato di Serie A si appresta ad ospitare quattro allenatori che provengono direttamente dalla cadetteria e con alle spalle grandi risultati
Culto: "1991, la Mitropa Cup di Mondonico: parte 1" (VIDEO)
Direttamente dalla Serie B
Il sole batte forte, nel Nuovo Continente la palla scorre veloce per il Mondiale e il mercato di giocatori e allenatori corre all'impazzata. In Serie A il quadro dei prossimi tecnici si sta definendo sempre di più e, a parte il Milan e il Napoli che sta aspettando Massimiliano Allegri, le altre società hanno praticamente chiuso il capitolo. In questo contesto si inseriscono quattro dettagli: Ignazio Abate, Alberto Aquilani, Massimiliano Alvini e Giovanni Stroppa. Quattro allenatori con un denominatore comune: arrivano dalla Serie B. Due hanno accettato il loro primo salto in categoria, i restanti sono stati confermati dalle rispettive società. Scopriamo la situazione nel dettaglio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA