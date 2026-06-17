Le ultime novità per quanto riguarda il calciomercato della Serie A: l'Inter chiude per Provedel, il Frosinone va su Calvani

Piero Coletta

Calciomercato Serie A

Dalla giornata di oggi emergono diverse novità per quanto riguarda il massimo campionato italiano. In casa Inter si registra l'ormai totale chiusura per l'approdo di Provedel. Si complicano invece i piani del Milan, che fa i conti il mancato arrivo del direttore sportivo. Tra le neopromosse si muove il Frosinone di Alvini: col Genoa è stata intavolata una trattativa per il ritorno in prestito di Calvani. Da casa Atalanta, interesse per Gaetano del Cagliari, reduce da un'ottima stagione. Questo e molto altro nel punto sulle trattative delle squadre della Serie A.

Torino v SS Lazio - Serie A

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