Le ultime novità per quanto riguarda il calciomercato della Serie A: l'Inter chiude per Provedel, il Frosinone va su Calvani
Calciomercato Serie A
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Dalla giornata di oggi emergono diverse novità per quanto riguarda il massimo campionato italiano. In casa Inter si registra l'ormai totale chiusura per l'approdo di Provedel. Si complicano invece i piani del Milan, che fa i conti il mancato arrivo del direttore sportivo. Tra le neopromosse si muove il Frosinone di Alvini: col Genoa è stata intavolata una trattativa per il ritorno in prestito di Calvani. Da casa Atalanta, interesse per Gaetano del Cagliari, reduce da un'ottima stagione. Questo e molto altro nel punto sulle trattative delle squadre della Serie A.
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