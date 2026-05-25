In attesa del calendario della prossima stagione che verrà svelato il 5 giugno a Parma, la Lega Serie A ha già reso noto il calendario della stagione sportiva 2026/2027. Infatti, la Lega Calcio ha da poco ufficializzato le date del calendario della prossima Serie A Enilive e della Coppa Italia Frecciarossa. La Serie A Enilive prenderà il via il weekend del 23 agosto 2026 e terminerà il 30 maggio 2027. Poi saranno tre le soste per gli impegni delle nazionali a settembre/ottobre, novembre e marzo (27/09/2026 - 04/10/2026, 15/11/2026 e 28/03/2027), con due turni infrasettimanali previsti il 28 ottobre 2026 e il 6 gennaio 2027 e la sosta natalizia nel weekend del 27 dicembre 2026. Invece, la Coppa Italia Frecciarossa prenderà il via con il Turno Preliminare che si giocherà il 9 agosto 2026 e si concluderà con la Finale in programma allo stadio Olimpico di Roma il 19 maggio 2027.