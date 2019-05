Inzaghi pre Torino-Lazio: “Andiamo a Torino per chiudere al meglio”

Inzaghi ha evitato la conferenza stampa di presentazione della partita alla presenza della stampa, affidando le sue parole ai microfoni di Lazio Style Channel.

Ecco le dichiarazioni dell’allenatore biancoceleste: “Sicuramente abbiamo l’ultima partita da fare nel migliore dei modi, andiamo a Torino per chiudere al meglio sapendo che anche loro hanno fatto altrettanto bene , hanno fatto 60 punti e raggiunto un’ottima posizione in classifica. Dobbiamo essere pronti per fare la partita giusta.”

Che poi continua dicendo: “In tre anni siamo arrivati a giocarci sempre tutto: il primo anno abbiamo raggiunto l’Europa League e abbiamo giocato la finale di Coppa Italia, il secondo anno abbiamo vinto la supercoppa e abbiamo perso la Champions agli ultimi minuti e analizzando la situazione con errori non solo nostri. Il terzo anno potevamo fare qualche punto in più che abbiamo perso per infortuni, per colpe nostre ma un pò tutte le squadre hanno fatto più o meno bene rispetto alla stagione precedente. Poi abbiamo vinto la Coppa Italia; è stato un anno magico e in tre anni ci siamo giocati tutto fino all’ultimo. Tre grandi stagioni.”

Ancora Inzaghi, sul suo percorso in biancoceleste: “Penso che la mia più grande soddisfazione sia stata riportare insieme alla società e ai ragazzi tanta gente allo stadio. Possiamo fare tante cose grandi e questo è motivo di orgoglio. Tutta la gente a Formello giovedì scorso mi ha ricordato la settimana seguente al derby, alla Coppa Italia o anche dopo la vittoria in Supercoppa.”

Sulle scelte contro il Toro: “Vedremo per gli esordi nella partita contro il Torino. Armini è stato molto bravo, ha grande personalità ma deve crescere. E solo giocando determinate partite può farlo. Capanni, Abukar, Zitelli verranno con noi in trasferta, poi vediamo come si mette la partita ma sono tutti ragazzi che si sono meritati la convocazione vista l’ottima stagione con Bonacina. Mi aspettavo che si sarebbe giocato tutto all’ultima partita sia per la salvezza sia per la Champions League. Questo è stato un grandissimo campionato”.