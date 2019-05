Primavera, il Torino a Cagliari per vincere: la classifica è determinante ai playoff

Sabato pomeriggio, presso il campo sportivo “Asseminello” di Assemini località Sa Ruina (CA), il Torino Primavera affronterà il Cagliari nell’ultima partita della regular season. Vincere è comunque importantissimo per i torelli, perché possono sperare ancora di agguantare la Roma al terzo posto. Posizione che non è solo una questione di prestigio, ma è anche strettamente legata alla formula delle fasi finali. Nel primo turno turno, infatti, in caso di parità tra due squadre non sono previsti tempi supplementari o rigori, perché passo il turno direttamente la meglio classificata.

ASSENZE – Vista la concomitanza con il match della Berretti, che si gioca la finale scudetto (QUI l’approfondimento), è possibile dunque che i 2001 non vengano aggregati al gruppo che partirà per la Sardegna. Sicuro non sarà nella lista dei convocati Vincenzo Millico, che verrà aggregato alla Prima squadra per la sfida alla Lazio. Col Cagliari sarà comunque importante fornire una prestazione importante, perché l’aspetto mentale sarà fondamentale per il futuro. Perdere due partite di fila, potrebbe anche togliere qualche certezza oltre a rischiare di essere superati dalla Fiorentina in classifica, per questo Coppitelli e i suoi vorranno fare bene contro i sardi. Se poi si agganciasse un terzo posto, non sarebbe soltanto una posizione finale comunque prestigiosa, ma darebbe soprattutto un vantaggio non indifferente per i playoff.