Calciomercato Torino, Athletic Bilbao forte su Berenguer: offerta in arrivo

L’Athletic Bilbao tratta col Torino per Alex Berenguer. Per l’esterno di Pamplona, reduce da una stagione in cui ha raccolto 31 presenze e 2 reti con la maglia del Torino, è forte l’interesse del club basco, che segue il ragazzo da mesi come hanno già svelato diversi media spagnoli.

Il Bilbao da sempre basa le sue squadre su calciatori baschi e Berenguer rientra pienamente nell’identikit del rinforzo ideale. In due stagioni a Torino, Berenguer è maturato mentalmente e tatticamente. E per questo i biancorossi sarebbe pronti, secondo quanto raccolto, ad offrire 8 milioni per lui. Il Torino, dal canto suo, non sembra ritenere incedibile il giocatore a fronte di un’offerta che però non deve essere inferiore ai 10 milioni di euro. Anche perché, per una clausola inserita nel contratto del ragazzo al termine della trattativa con i baschi dell’Osasuna, in caso di cessione di Berenguer all’Athletic Bilbao il Torino dovrà pagare allo stesso Osasuna una penale di 1.5 milioni di euro.