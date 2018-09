Torino: ormai sicure le assenze di De Silvestri, Falque e Soriano

Il Torino di Walter Mazzarri si è allenato questo pomeriggio allo stadio Olimpico Grande Torino, visto l’impegno alle ore 19 della Primavera al Filadelfia. La Prima Squadra granata ha svolto una seduta di allenamento in ottica del match delle 12:30 di domenica contro il Napoli, focalizzandosi sulla parte tecnico-tattica.

Per quanto riguarda l’infermeria, il tecnico Mazzarri deve far fronte all’assenza di tre giocatori importanti contro il Napoli, ovvero Soriano, Falque e De Silvestri: i tre sono stati colpiti da un infortunio, che li ha tenuto da parte nel corso di tutta la settimana. Ci sarà da valutare se i giocatori granata saranno convocabili quantomeno per l’Atalanta, nel turno infrasettimanale.