Bogdan, parla Spinelli: “Il Torino si è fatto avanti, ma al momento nessuna offerta”

Più volte accostato anche al Torino, come avevamo raccontato alcuni giorni fa, il difensore centrale del Livorno Luka Bogdan ha attirato le attenzioni di diversi club di Serie A. Classe 1996, gigante croato (alto 195cm) ha collezionato in questa stagione venti presenze in Serie B, mettendo a segno anche un gol.

Proprio di Bogdan ha parlato il presidente amaranto Aldo Spinelli, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss: “Si tratta di uno dei nostri talenti più preziosi. So che ha attirato l’attenzione e l’interesse di qualche squadra di Serie A, ma al momento non mi è ancora arrivata nessuna offerta concreta per il ragazzo. Come giocatore mi ricorda Chiellini quando giocava qui da noi. Sicuramente qualcuno si è fatto vivo, qualcuno no. Napoli? Fa parte dei club che non si sono fatti avanti. Altre, come ad esempio il Torino, si sono invece fatte sentire”.