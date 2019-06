Calciomercato Torino: l’interesse per Bogdan e la concorrenza di Napoli e Roma

I fari del Torino sono accesi su Luka Bogdan, difensore croato 23enne di proprietà del Livorno con cui ha messo a segno in questa stagione 20 presenze e una rete in Serie B. Destro naturale, può giocare anche a sinistra e lo ha fatto con buon profitto quest’anno nella difesa a tre impostata da Roberto Breda al Livorno. Il Torino lo segue da parecchio tempo, grazie ai contatti e ai buoni uffici che può vantare Walter Mazzarri a Livorno.

INCROCIO CON BONIFAZI – I contatti sono ripresi negli ultimi giorni e si stanno infittendo, sempre più. Una conseguenza dell’incertezza nel futuro di Kevin Bonifazi, che al momento ritorna al Torino: non è però sicuro di rimanere in granata, perchè vuole giocare con continuità e i granata in difesa hanno sotto contratto Izzo, Nkoulou, Djidji, Lyanco e Bremer. Ecco dunque che, nell’ottica di formare una rosa con due giocatori per ruolo per la difesa a tre, il croato del Livorno può essere un’alternativa interessante.

CONCORRENZA – Il Torino sta parlando con il giocatore e con il Livorno, che per il ragazzo ha fatto un investimento importante: 800mila euro per prelevarlo un anno fa dal Catania. Il patron Aldo Spinelli può essere convinto con una cifra tra i 3 e i 4 milioni di euro. Attenzione, però, alla concorrenza: Napoli e Roma (già, il club di Gianluca Petrachi) hanno anch’esse i fari accesi sul giocatore: Bogdan interessa come investimento per il futuro, da smistare eventualmente in prestito ad altre società. Dunque, se davvero vorrà prendere il giocatore, il Torino dovrà agire con velocità e decisione.