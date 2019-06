Kevin Bonifazi, dopo la stagione in prestito alla Spal, dovrebbe ritentare all’ombra della Mole. Il club di Ferrara però vuole trattenere il difensore che ha fatto bene nell’ultima stagione tra le fila dei romagnoli, il presidente Mattioli non si dà per vinto e alla presentazione della campagna abbonamenti ha affermato: “Vogliamo trattenere Kevin per la prossima stagione. Questa è la nostra volontà, vedremo…”.