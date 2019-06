Bonifazi: “Torno a Torino, poi vedremo il mercato”. E sul Milan…

Ha parlato dal ritiro della Nazionale Under 21, che si prepara a disputare l’Europeo di categoria (in programma dal 16 al 30 giugno tra Italia e San Marino), Kevin Bonifazi, giocatore di proprietà del Torino in prestito quest’anno alla Spal.

Inizia con la definizione degli obiettivi a breve termine: “La mia stagione non è ancora finita, lavoro ogni giorno per l’Europeo e voglio essere uno dei protagonisti. Ma aspettiamo le scelte del ct. Di Biagio ci chiede massima serietà ma riesce anche ad alleggerire il ritiro concedendoci tanti momenti liberi“.

Spazio poi al suo rapporto con il Toro, al quale farà ritorno, in attesa dei rivolgimenti di mercato: “Non so dove, ma vorrei giocare. Sono felice di avere un contratto col Torino, poi vediamo cosa succederà sul mercato. Ancora non ho sentito Mazzarri.”

Infine, sulle voci che lo indicano come possibile giocatore del Milan, dice: “L’accostamento al Milan fa piacere, ma ora penso solo all’Europeo grazie al quale potrebbe crescere l’attenzione“.