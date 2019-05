Torino: Bava pronto alla promozione in prima squadra. Gli scenari

Mentre il club granata sarà da una parte impegnato a definire l’uscita di scena di Gianluca Petrachi dopo nove anni e mezzo (il direttore sportivo avrebbe presentato nelle scorse ore le sue dimissioni), dall’altra è aperta (già da settimane) la caccia al successore del dirigente salentino, ormai diretto verso Roma. Sarà un’eredità non facile da raccogliere, visto che Petrachi ha raccolto il Toro mentre navigava ai bassifondi della Serie B e lo lascerebbe con il miglior risultato dell’era Cairo (60 punti in attesa dell’ultima giornata), pur senza la qualificazione in Europa.

PROMOZIONE – Sono molti gli indizi che portano alla promozione in prima squadra di Massimo Bava. L’attuale responsabile del settore giovanile era presente ieri alla conferenza stampa dell’addio di Moretti, a differenza di Petrachi. Ufficialmente come rappresentante del vivaio: lui stesso si definisce totalmente impegnato a seguire gli impegni di fine stagione del settore giovanile, tra cui spiccano le corse Scudetto di Primavera e Berretti. Sicuramente però aspira lecitamente ad una promozione e ha concretissime possibilità di ottenerla: vanta la massima stima da parte di Cairo e professionalmente è ritenuto avere tutti i requisiti per assumere una nuova carica.

IN COPPIA CON – Data per probabile la promozione di Bava, è ancora da definire se verrà deciso di affiancarlo o meno a un’altra figura dirigenziale. Da mesi si vocifera di un ritorno di Gian Piero Ventura al Torino come direttore tecnico: ipotesi che ha raccolto una serie di smentite sia da parte del club granata sia da parte del diretto interessato, che si definisce voglioso di tornare a fare l’allenatore. Se la decisione fosse quella di affiancare qualcuno a Bava, il presidente Cairo dunque si guarderebbe attorno. A tal proposito negli ambienti mercatari i nomi più gettonati dell’ultimo periodo sono Riccardo Pecini, attualmente uomo mercato dell’Empoli, ma soprattutto Riccardo Bigon, oggi ds del Bologna. Con la salvezza dei felsinei il suo contratto si rinnova automaticamente, ma come si è visto nel caso di Petrachi, i contratti valgono solo finchè le parti lo vogliono. E in seno al Bologna la figura di Bigon pare quella più a rischio dopo una stagione che ha rischiato di concludersi in modo fallimentare: a Torino invece sarebbe accolto da Walter Mazzarri, con cui ha lavorato con profitto a Reggio Calabria e Napoli. Un fattore certamente da non sottovalutare.