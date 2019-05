Torino, Petrachi ha rassegnato le dimissioni

Gianluca Petrachi non sarà più il direttore sportivo del Torino: come riportato da gianlucadimarzio.com, Petrachi ha rassegnato le dimissioni da direttore sportivo del Torino e ora è sempre più vicino alla Roma. La notizia era nell’aria da tempo e si è concretizzata appena dopo la conferenza stampa di addio al calcio di Emiliano Moretti, in cui erano presenti squadra, staff e dirigenza al completo ma non Petrachi.

Giunge al termine un’esperienza lunga 9 anni: le dimissioni sarebbero state comunicate nella serata di ieri al club del presidente Cairo. Ora Petrachi attende solo la delibera federale in seguito alle dimissioni e poi potrà ufficializzare l’accordo con la Roma. Insieme a lui porterà anche due dei suoi uomini di fiducia: gli indiziati sono il segretario Pantaleo Longo e il capo scout Cavallo.