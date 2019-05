UFFICIALE – Il Rennes riscatta Niang per 15 milioni dal Torino

Ora c’è anche la comunicazione ufficiale, il Rennes riscatta Mbaye Niang dal Torino per la cifra pattuita la scorsa estate quando il giocatore passò in prestito in terra francese. Questo il comunicato della società: “Il Torino FC comunica di aver ceduto, a titolo definitivo allo Stade Rennais FC, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore M’Baye Niang. Il club francese ha esercitato il diritto di riscatto“. Il giocatore aveva già postato sui social una conferma del suo passaggio al Rennes e ora ecco la conferma definitiva (QUI le anticipazioni sulla sua cessione)

