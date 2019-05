Calciomercato Torino: il Rennes riscatta Niang, ecco i 15 milion

Dopo l’annuncio del riscatto di Ljajic da parte del Besiktas, al Torino è arrivata la comunicazione da parte del Rennes che riscatterà Mbaye Niang per la somma pattuita la scorsa estate, ovvero 15 milioni. Il club francese aveva, nei giorni passati, chiesto uno sconto a Cairo, che però aveva sempre rifiutato tale possibilità. I tempi d’altronde erano stretti, perché il Rennes poteva esercitare l’opzione di riscatto entro il 31 maggio. Il Torino aveva dalla sua, oltre al fattore tempo, anche la volontà del giocatore, che in passato aveva dichiarato di voler rimanere nel club francese: “Abbiamo iniziato a parlare di una mia possibile permanenza. Incontrerò la dirigenza per parlare ancora e prendere quella che sarà la decisione migliore per tutti. Mi piacerebbe restare e credo che anche il club voglia che io rimanga“. Essendosi trovato bene soprattutto a livello ambientale, le sue prestazioni sono nettamente migliorate, in particolare nel finale della stagione. L’esterno senegalese ha giocato 44 partite tra le varie competizioni a cui ha partecipato e trovato 14 reti e 7 assist.

Nelle casse del Torino, così, prima dell’inizio del calciomercato, entreranno 21,5 milioni di euro, a cui saranno da aggiungere quelli dell’eventuale riscatto di Avelar.