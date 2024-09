Ad 84 anni è morto il giornalista Salvatore Lo Presti: il cordoglio del Torino

Il mondo dello sport deve fare i conti con l'arrivo di una brutta notizia: ad 84 anni è morto Salvatore Lo Presti. Storico giornalista sportivo che ha scritto sulle colonne del Corriere dello Sport, di Tuttosport e infine su La Gazzetta dello Sport, da tutti veniva chiamato "Totò". nella sua esemplare carriera ha lavorato per molti anni a Torino occupandosi del Toro e della Juventus. Viene ricordato anche per il suo "Annuario del Calcio Mondiale" una vera e propria bibbia sul mondo del pallone che è stata per anni un punto di riferimento per giornalisti, dirigenti e procuratori. Anche il Torino FC e il suo presidente Urbano Cairo hanno voluto esprimere la propria vicinanza alla famiglia per questa perdita. Da parte di tutta la redazione di Toro News, condoglianze alla famiglia Lo Presti.