Bra, la Regione apre alla possibilità di giocare all’Olimpico: i dettagli

Il Bra, squadra rappresentante della provincia di Cuneo in Serie C dalla stagione 2018/2019, la prossima stagione potrebbe disputare le proprie gare all'Olimpico Grande Torino. Attualmente, vista l’inidoneità dell’Attilio Bravi, impianto di casa dei braidesi, che non risponde ai requisiti previsti per la Serie C, il Bra sarà costretto a disputare le proprie gare casalinghe allo stadio Giuseppe Sivori di Sestri Levante. In attesa del restyling necessario per l’omologazione del proprio impianto, la formazione del Roero sarà dunque costretta a emigrare temporaneamente in Liguria. Ma alcuni tifosi, non contenti della decisione, in una lettera indirizzata al presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, hanno chiesto la disponibilità dello stadio Olimpico Grande Torino per le partite casalinghe della squadra.