Caso scommesse, notificati atti d’indagine a Tonali e Zaniolo: il comunicato FIGC

Aumentano le proporzioni del caso scommesse che negli ultimi giorni ha scosso il calcio italiano. Dopo Nicolò Fagioli, finito nel registro degli indagati della Procura della Repubblica di Torino e autodenunciatosi alla Procura Federale della FIGC, si ritrovano nel vortice delle scommesse illecite due giocatori della Nazionale azzurra: Sandro Tonali e Niccolò Zaniolo. Intorno alle ore 18, rappresentanti delle forze dell'ordine si sono presentati a Coverciano per quello un colloquio con i due giocatori. In quest'occaisone, come comunicato dalla FIGC, a Zaniolo e Tonali sono stati notificati atti d'indagine in merito alle scommesse illecite. In seguito alla vicenda i due centrocampisti hanno lasciato il ritiro dell'Italia per fare rientro presso i rispettivi club.