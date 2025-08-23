Morto a 80 anni Sidio Corradi, bandiera del Genoa e campione d’Italia col Bologna

Nella notte si è spento a 80 anni la bandiera del Genoa ed ex calciatore del Bologna Sidio Corradi. L'ex calciatore era malato da tempo. Nato nel 1944, ha esordito in serie A nel Bologna nell'anno dello scudetto 1963-1964 per poi vestire le maglie di Vicenza, Cesena, Varese e soprattutto Genoa. Con il Grifone ha collezionato 117 presenze segnando 34 gol dal 1970 al 1976 contribuendo alla storica risalita dalla serie C alla serie A. Dopo aver appeso le scarpe al chiodo, Corradi ha avviato la carriera da allenatore nella Primavera genoana lanciando tanti talenti che successivamente si sono confermati in Serie A. Avrebbe compiuto 81 anni il prossimo 7 novembre. Corradi ha rilasciato alcune interviste anche sulle colonne di Toronews. Questa sera, in occasione dell'esordio in campionato contro il Lecce, la società ligure ha chiesto alla Lega di poterlo onorare con minuto di silenzio e fiori sotto la gradinata Nord, dove sarà presente la famiglia.