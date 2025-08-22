tor altre news Napoli, patente ritirata al direttore sportivo Giovanni Manna: i dettagli

Napoli, patente ritirata al direttore sportivo Giovanni Manna: i dettagli - immagine 1
Manna è risultato positivo all'alcoltest dopo la festa di compleanno di Conte lo scorso 31 luglio
Eugenio Gammarino

Non sono giorni facili per il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna. Dopo l'infortunio al tendine d’Achille, che ha anche richiesto un intervento chirurgico, nelle ultime ore è trapelata la notizia che lo scorso 31 luglio, quando il Napoli si trovava ancora in ritiro a Castel di Sangro, al ds azzurro è stata ritirata la patente per circa sei mesi. Manna, secondo la ricostruzione dei fatti, di ritorno dalla festa di compleanno per i cinquantasei anni di Antonio Conte è stato fermato in Abruzzo sulla Statale 17 risultando positivo all’alcoltest. A svolgere gli accertamenti sono stati i carabinieri della Compagnia di Castel di Sangro. Il dirigente partenopeo è stato sorpreso alla guida della sua auto con una percentuale di alcol leggermente oltre i limiti consentiti dal codice della strada. Nonostante sia risultato positivo di poco all'alcoltest, i carabinieri sono stati costretti a far scattare la sanzione di sei mesi.

