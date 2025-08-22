Napoli, patente ritirata al direttore sportivo Giovanni Manna: i dettagli

Non sono giorni facili per il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna. Dopo l'infortunio al tendine d’Achille, che ha anche richiesto un intervento chirurgico, nelle ultime ore è trapelata la notizia che lo scorso 31 luglio, quando il Napoli si trovava ancora in ritiro a Castel di Sangro, al ds azzurro è stata ritirata la patente per circa sei mesi. Manna, secondo la ricostruzione dei fatti, di ritorno dalla festa di compleanno per i cinquantasei anni di Antonio Conte è stato fermato in Abruzzo sulla Statale 17 risultando positivo all’alcoltest. A svolgere gli accertamenti sono stati i carabinieri della Compagnia di Castel di Sangro. Il dirigente partenopeo è stato sorpreso alla guida della sua auto con una percentuale di alcol leggermente oltre i limiti consentiti dal codice della strada. Nonostante sia risultato positivo di poco all'alcoltest, i carabinieri sono stati costretti a far scattare la sanzione di sei mesi.