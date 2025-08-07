Pallone d’oro e Premio Yashin per il miglior portiere: c’è un po’ di Italia.

È arrivato il giorno dei nomi. Oggi, 7 agosto, France Football ha pubblicato le liste ufficiali dei candidati ai premi individuali più attesi del calcio mondiale. Il conto alla rovescia per il Pallone d’Oro 2025 è iniziato, e con lui anche quello per il Trofeo Yashin , dedicato ai migliori portieri della stagione.

Per il pallone d'oro, non ci sono novità: in testa ai favoriti c’è ovviamente Ousmane Dembélé, protagonista del triplete con il Paris Saint-Germain. Subito dietro di lui, il talento di Lamine Yamal, appena diciottenne, che ha incantato mezza Europa con le maglie di Spagna e Barcellona. Per il Trofeo Yashin, compaiono Italia e Serie A: GigioDonnarumma favorito vincitore, poi Sommerdell'Inter, insieme a Courtois, Alisson, Oblak, Dibu Martínez, David Raya, Bounou, Chevalier e Sels. Una top 10 che racconta una stagione ricca di interventi decisivi e parate pesanti.