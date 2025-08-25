Serie A, in Como-Lazio il primo annuncio dopo il Var: i dettagli

Como-Lazio è nella storia: nel corso della sfida di ieri fra i lariani e i biancocelesti, l'arbitro Gianluca Manganiello ha inaugurato l'”announcement”, ossia la spiegazione al pubblico della decisione presa dopo la revisione al Var. L'episodio al minuto 64', quando Castellanos viene mandato in porta da Gila con un lancio dalla trequarti biancoceleste. L'attaccante aggancia il pallone e poi batte Butez, ma la posizione di partenza è irregolare. “A seguito di revisione il n.11 della Lazio è partito in decisione di fuorigioco. Decisione finale: fuorigioco” così l’arbitro ha inaugurato la nuova era della chiamata Var. Manganiello ha aperto il microfono e ha annunciato a tutto lo stadio la decisione di annullare il gol di Castellanos, che al 20' del secondo tempo aveva pareggiato il vantaggio del Como siglato da Douvikas, dopo l'invito della Sala Var ad aprire i microfoni. Quella della “comunication” è la principale novità del regolamento arbitrale per la serie A 2025-2026.