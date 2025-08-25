Simonelli, Presidente Lega Serie A: “Stadi in Italia? Stato comatoso”

Il presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, lancia l’allarme sugli impianti italiani: "I nostri stadi sono in stato comatoso, sono molto preoccupato. Il rischio di una revoca della candidatura a EURO 2032 c’è". Ai microfoni di Radio Anch’io Sport, Simonelli ha ricordato come, a fronte dei 226 nuovi stadi inaugurati in Europa negli ultimi 18 anni, in Italia ne siano stati aperti solo sei, tre dei quali in Serie A. "Udine è un’eccellenza, così come Bergamo e Torino, ma il resto del panorama è desolante." Si è poi soffermato sul caso San Siro: "Ha cent’anni, è stato rifatto nel 1955, ma non è più funzionale né al gioco né all’accoglienza. Basta andare nei bagni per rendersene conto. Servono nuovi stadi e procedure più snelle, mettendo fine a burocrazia, comitati del no e vincoli strumentali". Simonelli ha infine auspicato un intervento deciso del governo: "Spero che comprenda la gravità del rischio. Non possiamo permetterci di fare una brutta figura internazionale."