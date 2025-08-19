Telenovela Lookman, i provvedimenti dell’Atalanta per il nigeriano: i dettagli

Dopo il mancato trasferimento all'Inter e l'ufficialità della trattativa saltata con l'Atalanta, Ademola Lookman ha fatto rientro in Italia nella serata di lunedì 18 agosto. Da stamattina il nigeriano si trova a Zingonia, dove non si è allenato con i compagni ma ha svolto una seduta personalizzata. Nonostante il ritorno dell'ex Leicester, il club bergamasco ha deciso che l'attaccante si allenerà a parte con un preparatore fino al 2 settembre, il giorno della fine della sessione estiva di calciomercato. Inoltre, il nigeriano dovrà pagare anche una multa alla società orobica in base ai 15 giorni di assenze ingiustificate dall'inizio del ritiro della squadra di Ivan Juric e per il comportamento mostrato durante e dopo la trattativa con l'Inter. Nonostante la trattativa con l'Inter non si sia concretizzata (per il mancato raggiungimento della cifra che l’Atalanta ritiene congrua) Lookman è ancora sul mercato.