Un gruppo di torinesi bloccati a Gerusalemme: tra loro don Robella

La guerra scoppiata nella giornata di sabato in Israele ha bloccato un gruppo di 27 persone di Torino e provincia presso la città di Gerusalemme a causa della cancellazione di alcuni voli. Il gruppo è guidato da un parroco di Leinì, Don Riccardo Robella, cappellano del Toro che ogni 4 maggio celebra sempre la Santa Messa in occasione dell'anniversario del Grande Torino. Don Robella il 2 ottobre era partito in pellegrinaggio, ieri doveva ritornare in città, ma alcune compagnie hanno cancellato i voli per ragioni di sicurezza. Domani la comitiva potrebbe rientrare, non c'è la certezza, ma è quello che si spera. Queste le parole del cappellano granata, riportate dai colleghi de La Stampa: "Stiamo bene, qui a Gerusalemme la vita scorre normalmente, siamo nella città vecchia. Siamo partiti il 2 per un pellegrinaggio di gruppo con buona parte di parrocchiani di Nichelino. [...] Qui non si respira troppa tensione, certo però che la situazione non è quella di sempre".