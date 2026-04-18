Le cifre trapelano subito dopo la chiusura degli affari, ma è solo la pubblicazione del bilancio che fa chiarezza su quanto abbia davvero speso o incassato il Toro nelle ultime sessioni di mercato. Prendendo in esame la scorsa estate, l'investimento più importante è stato quello per Simeone mentre Milinkovic-Savic ha portato l'incasso più importante. Due affari sull'asse Torino-Napoli ma, si legge chiaramente nel bilancio, le due operazioni sono distinte.

Le spese per gli acquisti

Gli incassi dalle cessioni

Da segnalare, alla voce acquisti, anche il riscatto obbligatorio di Pedersen: sono stati versati nelle casse del Feyenoord 3,6 milioni di euro che hanno reso l'esterno norvegese un giocatore granata a tutti gli effetti. Passando invece ai giocatori sbarcati sotto la mole proprio in estate, l'investimento più importante è quello per Giovanni Simeone: il Cholito è arrivato dal Napoli per 8,5 milioni di euro. Segue Zakaria Aboukhlal, che di milioni ne è costato 7,5. A ruota, sul gradino più basso del podio, c'è Franco Israel: il portiere è stato prelevato a titolo definitivo per 4,5 milioni di euro. Decisamente inferiore la cifra per il riscatto di Biraghi: appena 257 mila euro versati nelle casse della Fiorentina.Sul fronte cessioni, spicca Vanja Milinkovic-Savic: il gigante serbo si è trasferito a Napoli per 21 milioni di euro. Segue Samuele Ricci, passato al Milan per 18,9 milioni di euro. Modica la cifra incassata per il trasferimento di Sanabria alla Cremonese. Il paraguayano, che aveva un solo anno residuo di contratto, ha portato nelle casse granata 2,,2 milioni di euro.