Calciomercato, colpo in prospettiva per il Toro: c’è Asane Sow dalla Pro Vercelli

Il Torino sigla un altro corpo per la Primavera. In arrivo dalla Pro Vercelli c'è Asane Sow. Originario del Camerun, il giocatore in questa stagione ha già assaggiato il calcio dei grandi con la prima squadra del vercellese. In questa stagione infatti ha collezionato 11 presenze nel campionato di Serie C. Il ruolo naturale del giocatore è quello del trequartista, ma può anche essere utilizzato come seconda punta. Asane arriva al Torino con la formula del prestito con diritto di riscatto.