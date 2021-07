Calciomercato Torino, il punto: si riaccende la trattativa per Messias

Si riprende a trattare dopo giorni di stallo. Ma il Torino non ha mai davvero smesso di puntare Junior Messias, il fantasista brasiliano del Crotone, che sarebbe contento nella prima città italiana in cui ha vissuto. Il club granata subodora la possibilità di portare a casa il giocatore secondo il prezzo immaginato e potrebbe piazzare l’accelerata decisiva; difficile che novità possano arrivare già nelle prossime ore, ma il club granata potrebbe fare un tentativo per trovare l’accordo prima della partenza per il ritiro di Santa Cristina in Valgardena (13 luglio) (LEGGI QUI).