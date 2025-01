Calciomercato Torino, Tzouliou lascia la Primavera e ritorna a Cipro

Dopo sei mesi nel settore giovanile granata, l’attaccante cipriota torna in patria per proseguire la sua crescita all’Ethnikos Ahna

Dimitrianos Tzouliou conclude la sua esperienza in Italia e fa ritorno a Cipro. L’attaccante cipriota, arrivato in prestito dall’Anorthosis alla Primavera del Torino, ha collezionato 5 presenze e un gol sotto la guida di Tufano. Ora, terminato il suo periodo in granata, si unirà all’Ethnikos Ahna, sempre a titolo temporaneo.