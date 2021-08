Le operazioni di mercato del Torino: tre riflessioni su Lyanco al Southampton

In primis, sul piano economico si tratta di un’operazione importante: Lyanco è stato ceduto per 7.5 milioni più di 2.5 di bonus, un buon tesoretto se si pensa che il Torino, come molte società, è soggetto a ristrettezze economiche per via del Covid. Il club granata ha ottenuto una cifra giusta considerando tutto: il calciatore aveva ancora tre anni di contratto ed è un classe 1997, ma negli anni a Torino non si può dire che si sia valorizzato (arrivò nel 2017 per 9 milioni bonus compresi) per le sue prestazioni, e in più la sua ferma volontà era quella di andare via.