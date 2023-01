Torino, senti Zaffaroni: “Ilic e Hien convocati, ma non so se giocheranno”

Ivan Ilic e Isak Hien sono due degli obiettivi del Torino per rinforzare la rosa. Il centrocampista serbo e il difensore svedese rappresenterebbero due innesti utili per Ivan Juric, che deve affrontare anche l'infortunio di Sasa Lukic. Le trattative con il Verona sono in corso, e dopo le dichiarazioni degli scorsi giorni del Ds degli scaligeri Sean Sogliano, sono arrivate anche quelle del tecnico gialloblù Marco Zaffaroni, intervenuto in conferenza stampa per presentare il match contro il Lecce: "Hien e Ilic saranno convocati ma non so se giocheranno, non mi hanno dato alcun tipo di indicazione". Parole che non fanno assoluta chiarezza sul futuro dei due calciatori, ma è evidente che qualcosa si sta muovendo, e i prossimi giorni potrebbero essere cruciali per lo sbloccarsi della trattativa.