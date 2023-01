UFFICIALE: Calciomercato, Celesia passa in prestito all’ACR Messina

Altra avventura in Serie C per il canterano granata dopo quella non particolarmente felice al Potenza

Redazione Toro News

Dopo l'esperienza di sei mesi al Potenza, per Cristian Celesia è pronta una nuova avventura in Serie C. Il difensore canterano del Torino è infatti ufficialmente un nuovo giocatore dell'ACR Messina. Il classe 2002 si trasferisce in prestito in Sicilia, dove spera di ottenere più spazio rispetto alle sole 6 presenze collezionate al Potenza tra campionato e Coppa Italia Serie C.

Questo il comunicato ufficiale: "L’Acr Messina comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del difensore Christian Celesia. Nato a Torino il 22 gennaio 2002, cresce nel settore giovanile della società granata diventandone un punto fermo con le formazioni under 17 e under 19. Nella stagione 2019/2020 colleziona 19 presenze con la Primavera e corona il sogno di esordire in Serie A nell’ultima giornata di campionato contro il Bologna. Nel 2021/2022 inizia il suo percorso nel calcio professionistico. Nella prima parte di stagione scende in campo tre volte con la maglia dell’Alessandria in Serie B e conclude la sua annata nel girone C di Serie C con i 12 gettoni di presenza in forza alla Paganese. La sua avventura nel raggruppamento meridionale di terza serie prosegue anche quest’anno. Nella prima parte di stagione veste la maglia del Potenza collezionando 6 presenze tra campionato e Coppa di categoria".