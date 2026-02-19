Genoa-Torino, i precedenti: l’ultima vittoria granata a Marassi con Giampaolo

I precedenti tra i due club pendono a favore dei rosoblù: l'ultima vittoria dei granata risale alla stagione 2020/21

Eugenio Gammarino 19 febbraio - 13:31

Dopo la sconfitta casalinga per 2-1 con il Bologna, il Torino domenica 22 febbraio a Marassi affronterà il Genoa di Daniele De Rossi (calcio d’inizio alle ore 12.30). Lo storico dei precedenti giocati in terra rossoblù tra queste due squadre è nettamente a favore del Genoa: i granata sono stati in grado di vincere 12 volte su un totale di 56 partite di Serie A, 17 i pareggi e 27 son state le sconfitte.

L'ultimo precedente in terra rossoblù L'ultimo precedente in terra ligure tra le due squadre risale al 7 dicembre 2024. La passata stagione i granata di Paolo Vanoli hanno pareggiato 0-0 contro il Genoa di Patrick Vieira. E' stata una gara che ha proposto poco: i granata fanno qualcosina in più rispetto ai padroni di casa e hanno costruito almeno un'occasione nitida per tempo più un gol annullato.

IL TABELLINO DI GENOA-TORINO 0-0:

Ammonizioni: 45' pt Thorsby (G); 47' st Masini (G), 49' st Tameze (T).

Genoa (4-3-3): Leali; Sabelli, Bani, Matturro, Martin; Thorsby (43' st Masini), Badelj (22' st Vitinha), Frendrup; Zanoli, Pinamonti (33' st Balotelli), Miretti. A disposizione: Gollini, Sommariva, Marcandalli, Vogliacco, Norton-Cuffy, Bohinen, Melegoni, Messias, Pereiro, Ankeye. Allenatore: Vieira.

Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Masina; Pedersen (36' st Lazaro), Linetty (44' st Tameze), Ricci, Gineitis, Vojvoda (24' st Sosa); Adams (24' st Karamoh), Sanabria (36' st Njie). A disposizione: Paleari, Donnarumma, Maripan, Dembelè, Dalla Vecchia, Vlasic. Allenatore: Vanoli.

L'ultima vittoria dei granata a Genova L'ultima vittoria a Marassi dei granata è del 4 novembre 2020. Il Torino allenato da Giampaolo si è imposto per 2-1 nel match a porte chiuse: doppio vantaggio dei granata firmato da Lukic (al 10' del primo tempo) e dall'autogol di Luca Pellegrini che al 28' ha spedito il pallone nella propria porta. Inutile infine il gol di Scamacca arrivato al 94' del secondo tempo su assist di Pandev.

GENOA - TORINO 1-2 (0-2)

Genoa: Perin, Ghiglione, Zapata, Goldaniga (al 46' Bani), Pellegrini (al 67' Criscito), Lerager, Badelj, Rovella (all'87' Destro), Pjaca (al 67' Parigini), Zajc (al 46' Pandev), Scamacca. A disposizione: Marchetti, Behrami, Biraschi, Radovanovic, Melegoni, Paleari, Masiello. All.: Maran.

Torino: Sirigu, Singo (al 74' Vojvoda), Bremer, Lyanco, Murru (al 54' Rodriguez), Gojak (al 53' Meite), Rincon, Linetty (all'87' Ansaldi), Lukic, Verdi (al 53' Bonazzoli), Belotti. A disposizione: Milinkovic-Savic, Rosati, Segre, Edera, Nkoulou, Vianni. All.: Giampaolo.

Arbitro: Valeri di Roma.

Reti: Lukic 10' (T), Aut.Pellegrini 26' (T), Scamacca 94' (G).