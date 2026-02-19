Toro News
I migliori video scelti dal nostro canale

tor campionato Genoa-Torino, i precedenti: l’ultima vittoria granata a Marassi con Giampaolo

il tema

Genoa-Torino, i precedenti: l’ultima vittoria granata a Marassi con Giampaolo

Genoa-Torino, i precedenti: l’ultima vittoria granata a Marassi con Giampaolo - immagine 1
I precedenti tra i due club pendono a favore dei rosoblù: l'ultima vittoria dei granata risale alla stagione 2020/21
Eugenio Gammarino

Dopo la sconfitta casalinga per 2-1 con il Bologna, il Torino domenica 22 febbraio a Marassi affronterà il Genoa di Daniele De Rossi (calcio d’inizio alle ore 12.30). Lo storico dei precedenti giocati in terra rossoblù tra queste due squadre è nettamente a favore del Genoa: i granata sono stati in grado di vincere 12 volte su un totale di 56 partite di Serie A, 17 i pareggi e 27 son state le sconfitte.

L'ultimo precedente in terra rossoblù

Genoa-Torino, i precedenti: l’ultima vittoria granata a Marassi con Giampaolo- immagine 2
GENOA, ITALY - DECEMBER 7: Karol Linetty of Torino (left) argues with Stefano Sabelli of Genoa during the Serie A match between Genoa and Torino at Stadio Luigi Ferraris on December 7, 2024 in Genoa, Italy. (Photo by Simone Arveda/Getty Images)
—  

L'ultimo precedente in terra ligure tra le due squadre risale al 7 dicembre 2024. La passata stagione i granata di Paolo Vanoli hanno pareggiato 0-0 contro il Genoa di Patrick Vieira. E' stata una gara che ha proposto poco: i granata fanno qualcosina in più rispetto ai padroni di casa e hanno costruito almeno un'occasione nitida per tempo più un gol annullato.

IL TABELLINO DI GENOA-TORINO 0-0:

Ammonizioni: 45' pt Thorsby (G); 47' st Masini (G), 49' st Tameze (T).

Genoa (4-3-3): Leali; Sabelli, Bani, Matturro, Martin; Thorsby (43' st Masini), Badelj (22' st Vitinha), Frendrup; Zanoli, Pinamonti (33' st Balotelli), Miretti. A disposizione: Gollini, Sommariva, Marcandalli, Vogliacco, Norton-Cuffy, Bohinen, Melegoni, Messias, Pereiro, Ankeye. Allenatore: Vieira.

Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Masina; Pedersen (36' st Lazaro), Linetty (44' st Tameze), Ricci, Gineitis, Vojvoda (24' st Sosa); Adams (24' st Karamoh), Sanabria (36' st Njie). A disposizione: Paleari, Donnarumma, Maripan, Dembelè, Dalla Vecchia, Vlasic. Allenatore: Vanoli.

L'ultima vittoria dei granata a Genova

Genoa-Torino, i precedenti: l’ultima vittoria granata a Marassi con Giampaolo- immagine 3
GENOA, ITALY - NOVEMBER 04: Sasa Lukic and Andrea Belotti of Torino FC celebrates after first score during the Serie A match between Genoa CFC and Torino FC at Stadio Luigi Ferraris on November 4, 2020 in Genoa, Italy. (Photo by Paolo Rattini/Getty Images)
—  

L'ultima vittoria a Marassi dei granata è del 4 novembre 2020. Il Torino allenato da Giampaolo si è imposto per 2-1 nel match a porte chiuse: doppio vantaggio dei granata firmato da Lukic (al 10' del primo tempo) e dall'autogol di Luca Pellegrini che al 28' ha spedito il pallone nella propria porta. Inutile infine il gol di Scamacca arrivato al 94' del secondo tempo su assist di Pandev.

GENOA - TORINO 1-2 (0-2)

Genoa: Perin, Ghiglione, Zapata, Goldaniga (al 46' Bani), Pellegrini (al 67' Criscito), Lerager, Badelj, Rovella (all'87' Destro), Pjaca (al 67' Parigini), Zajc (al 46' Pandev), Scamacca. A disposizione: Marchetti, Behrami, Biraschi, Radovanovic, Melegoni, Paleari, Masiello. All.: Maran.

Torino: Sirigu, Singo (al 74' Vojvoda), Bremer, Lyanco, Murru (al 54' Rodriguez), Gojak (al 53' Meite), Rincon, Linetty (all'87' Ansaldi), Lukic, Verdi (al 53' Bonazzoli), Belotti. A disposizione: Milinkovic-Savic, Rosati, Segre, Edera, Nkoulou, Vianni. All.: Giampaolo.

Arbitro: Valeri di Roma.

Reti: Lukic 10' (T), Aut.Pellegrini 26' (T), Scamacca 94' (G).

Leggi anche
Torino, i precedenti con Guida: è l’arbitro degli 0-7, l’ultimo incrocio contro la Roma
Serie A, le designazioni arbitrali: Guida dirigerà Genoa-Torino

© RIPRODUZIONE RISERVATA