Giorgio Armani sarà ricordato prima di Italia-Estonia

Nella giornata di oggi è venuto a mancare Giorgio Armani. Il famoso stilista aveva 91 anni ed era una delle figure più apprezzate non solo all'interno dell'Italia, ma anche all'estero con il marchio "Giorgio Armani". Da sempre vicino al mondo dello sport, dopo aver disegnato per la Nazionale italiana di calcio le divise del Mondiale del 1994, nel 2019 Emporio Armani è diventato Fashion & Luxury Outfitter della FIGC e continua ancora oggi a vestire la Nazionale maggiore, la Nazionale Femminile e l’Under 21 azzurre.

Giorgio Armani sarà ricordato in occasione della sfida tra Italia ed Estonia, valida per la qualificazione ai Mondiali del 2026. La conferma è arrivata dal presidente della FIGC Gabriele Gravina: “La scomparsa di Giorgio Armani è una grave perdita per l’Italia, il suo contributo illuminante e appassionato nel campo della moda, così come in quello dello sport, rappresenta un vero e proprio orgoglio nazionale. Mi sento di ringraziarlo nuovamente, come ho fatto quando ha deciso di vestire le Nazionali azzurre di calcio, per ciò che ha realizzato in tutta la sua vita. Con la sua arte e la sua profonda dedizione al lavoro, ha incarnato l’ispirazione a migliorarsi giorno dopo giorno, puntando sempre all’eccellenza, che per lui ha rappresentato una splendida ossessione”.