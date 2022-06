IFAB, le ultime decisioni sulle regole del calcio: permanenti le 5 sostituzioni

Si è svolta una riunione dell'IFAB, l'International Football Association Board, alla quale era presente anche la FIFA nella persona del presidente Gianni Infantino. Durante questa riunione è stato deciso di rendere permanenti le 5 sostituzioni delle quali possono disporre le squadre di calcio in ogni partita. Questa regola era stata introdotta temporaneamente nel 2020 per aiutare le squadre in seguito allo scoppio della pandemia da Covid-19. Dalla stagione 2022/23 questa regola diventerà permanente ed entrerà proprio a far parte del regolamento FIFA. Rimane anche confermata la possibilità di eseguire questi 5 cambi solamente in 3 finestre durante la partita, più quella nell'intervallo che non rientra nel conteggio. Questo limite viene posto per evitare di creare troppe interruzioni durante lo svolgimento delle gare. Di seguito la nota ufficiale dell'IFAB: