Lazio, i convocati di Sarri per il Torino: assente Maldini, recupera Dia

In attesa del calcio d'inizio di Torino-Lazio, che andrà in scena domani dalle 18.00, i biancocelesti hanno annunciato i 22 giocatori che andranno a sfidare la squadra di Baroni. Maurizio Sarri farà a meno di Daniel Maldini, assente in via precauzionale dopo un fastidio muscolare rimediato durante un allenamento, mentre entra in lista Dia che ha recuperato dall'attacco febbrile accusato negli ultimi giorni. Confermate le assenze di Gigot, Pedro, Gila, Basic e Rovella. Di seguito l'elenco completo.