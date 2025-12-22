Una vicenda che si trascina da diversi mesi e che sembra aver trovato la parola fine. Milan-Como sembrava essere destinata a svolgersi in Australia, precisamente a Perth. Una scelta che aveva scatenato tante polemiche da parte degli addetti al lavoro e che sembrava aver portato ad un iniziale no. Poi nei giorni precedenti, in occasione della Supercoppa a Riad, il presidente Simonelli aveva annunciato di aver accettato le clausole poste dall'Afc sul direttore di gara asiatico.
Serie A, dietrofront per Milan-Como: addio all'Australia
Serie A, dietrofront per Milan-Como: addio all’Australia
Decisione a sorpresa da parte della Serie A
Tutto però è cambiato nel giro di pochi giorni e le condizioni imposte dalla federcalcio asiatica non sono state accettate alla fine. L'ipotesi australiana per Milan-Como dunque è lontana, ma resta comunque da decidere dove giocare la sfida: l'8 febbraio lo stadio San Siro ospiterà l'inaugurazione delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina.
