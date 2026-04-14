Il Giudice Sportivo ha reso note le sanzioni relative alla 32ª giornata di Serie A, che vedono coinvolto anche il Torino FC. Nel corso della gara contro l'Hellas Verona il difensore granata Ardian Ismajli si è reso protagonista di un fallo tattico ai danni di Gagliardini con il direttore di gara che ha prontamente estratto il cartellino giallo nei confronti dell'albanese, già diffidato. L'ex Empoli ora sarà costretto a saltare la gara in trasferta contro la Cremonese in programma domenica 19 aprile alle 12.30 allo stadio Zini di Cremona. I grigiorossi, invece, dovranno fare a meno di Maleh contro i piemontesi che dovrà scontare la seconda delle due giornate di squalifica rimediate dopo il match contro il Bologna.