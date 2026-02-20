Serie A, la 26ª giornata: apre Sassuolo-Verona, domenica c’è Genoa-Torino

Domani, venerdì 20 febbraio, prenderà il via il sedicesimo turno del campionato di Serie A 2025/26. Ad aprire i giochi è l'anticipo delle 20.45 Sassuolo-Verona. La giornata continuerà sabato 21 febbraio con Juventus-Como alle 15; alle ore 18:00, invece, è il turno della sfida fra Lecce e Inter. Gli anticipi si concluderanno con il match delle 20:45 fra Cagliari e Lazio. La sedicesima giornata continuerà poi domenica 22 febbraio con Genoa-Torino in programma alle ore 12:30 allo stadio Marassi. Alle 15 andrà in scena Atalanta-Napoli, mentre alle 18.00 il Milan ospiterà il Parma. La domenica si concluderà con il match fra la Roma di Gasperini e la Cremonese di Nicola in programma alle ore 20:45 allo stadio Diego Olimpico di Roma. Infine, la giornata si concluderà lunedì 8 dicembre con i posticipi. Prima si giocherà Fiorentina-Pisa alle 18.30, poi alle 20.45 in programma al Dall'Ara andrà in scena il monday night fra il Bologna e l'Udinese che concluderà il sedicesimo turno del campionato di Serie A 2025-2026.