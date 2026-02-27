Serie A, la 27ª giornata: apre Parma-Cagliari, domenica c’è Torino-Lazio

Oggi, venerdì 27 febbraio, prenderà il via il ventisettesimo turno del campionato di Serie A 2025/26. Ad aprire i giochi è l'anticipo delle 20.45 Parma-Cagliari. La giornata continuerà sabato 28 febbraio con Como-Lecce alle 15; alle ore 18:00, invece, è il turno della sfida fra Hellas Verona e Napoli. Gli anticipi si concluderanno con il match delle 20:45 fra Inter e Genoa. La ventisettesima giornata continuerà poi domenica 1 marzo con Cremonese-Milan in programma alle ore 12:30. Alle 15 andrà in scena Sassuolo-Atalanta, mentre alle 18.00 il Torino ospiterà la Lazio allo stadio Olimpico Grande Torino nella prima gara di D'Aversa alla guida del club piemontese. La domenica si concluderà con il big match fra la Roma di Gasperini e la Juventus di Spalletti in programma alle ore 20:45 allo stadio Diego Olimpico di Roma. Infine, la giornata si concluderà lunedì 2 marzo con i posticipi. Prima si giocherà Pisa-Bologna alle 18.30, poi alle 20.45 in programma al Bluenergy Stadium andrà in scena il monday night fra l' Udinese e la Fiorentina che concluderà il ventisettesimo turno del campionato di Serie A 2025-2026.