Toro News
I migliori video scelti dal nostro canale

tor campionato Serie A, la 27ª giornata: apre Parma-Cagliari, domenica c’è Torino-Lazio

SERIE A

Serie A, la 27ª giornata: apre Parma-Cagliari, domenica c’è Torino-Lazio

pallone serie a
Gli appuntamenti delle squadre italiane in occasione del ventisettesimo turno di campionato
Eugenio Gammarino

Oggi, venerdì 27 febbraio, prenderà il via il ventisettesimo turno del campionato di Serie A 2025/26. Ad aprire i giochi è l'anticipo delle 20.45 Parma-Cagliari. La giornata continuerà sabato 28 febbraio con Como-Lecce alle 15; alle ore 18:00, invece, è il turno della sfida fra Hellas Verona e Napoli. Gli anticipi si concluderanno con il match delle 20:45 fra Inter e Genoa. La ventisettesima giornata continuerà poi domenica 1 marzo con Cremonese-Milan in programma alle ore 12:30. Alle 15 andrà in scena Sassuolo-Atalanta, mentre alle 18.00 il Torino ospiterà la Lazio allo stadio Olimpico Grande Torino nella prima gara di D'Aversa alla guida del club piemontese. La domenica si concluderà con il big match fra la Roma di Gasperini e la Juventus di Spalletti in programma alle ore 20:45 allo stadio Diego Olimpico di Roma. Infine, la giornata si concluderà lunedì 2 marzo con i posticipi. Prima si giocherà Pisa-Bologna alle 18.30, poi alle 20.45 in programma al Bluenergy Stadium andrà in scena il monday night fra l' Udinese e la Fiorentina che concluderà il ventisettesimo turno del campionato di Serie A 2025-2026.

Il programma della 27^ giornata di Serie A

Venerdì 27 febbraio

—  

ore 20.45 Parma-Cagliari DAZN

Sabato 28 febbraio

—  

ore 15.00 Como-Lecce DAZN

ore 18.00 Hellas Verona-Napoli DAZN

ore 20.45 Inter-Genoa DAZN/Sky

Domenica 1 marzo

—  

ore 12.30 Cremonese-Milan DAZN

ore 15.00 Sassuolo-Atalanta DAZN

ore 18.00 Torino-Lazio DAZN/Sky

ore 20.45 Roma-Juventus DAZN

Lunedì 2 marzo

—  

ore 18.00 Pisa-Bologna DAZN

ore 20.45 Udinese-Fiorentina DAZN/Sky

Leggi anche
Torino-Lazio, i precedenti: la vittoria granata in casa manca dal 2019
Verso Torino-Lazio: diverse assenze importanti per i biancocelesti

© RIPRODUZIONE RISERVATA