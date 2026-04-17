Siamo alle battute finali del campionato di serie A 2025/26 ed oggi, venerdì 17 aprile, alle ore 18:30, Sassuolo-Como darà il via al trentatreesimo turno, con i comaschi che, a seguito della sconfitta per 4-3 contro l'Inter, vorranno tornare a macinare punti contro una squadra come i neroverdi, che hanno poco da chiedere a livello di punti ma che giocheranno con la leggerezza e la libertà mentale di chi non ha pressioni. Come antipasto della giornata, in data odierna si disputerà anche Inter-Cagliari alle 20.45, con i nerazzurri, ora a +9 sul Napoli, che mirano a vincere per avvicinarsi sempre di più all'obiettivo Scudetto.

Si continua poi domani, sabato 18 aprile, con Udinese-Parma alle ore 15:00, con i friulani che tenteranno di dar seguito alla dominante vittoria contro il Milan a San Siro ed i crociati alla ricerca del terzo risultato utile di fila. Segue Napoli-Lazio alle 18, con i partenopei chiamati a tenere vivi gli ultimi lumicini di speranza tricolore dopo il deludente pareggio al Tardini della scorsa giornata. Infine, alle 20:45 la Roma di Gian Piero Gasperini ospiterà l'Atalanta, in una partita che si preannuncia infuocata per le velleità europee delle due squadre.

Domenica 19 aprile ci sarà la portata principale del trentatreesimo turno con Cremonese-Torino come lunch match delle 12.30, con i grigiorossi che si giocano punti salvezza pesanti, seguito da Verona-Milan alle ore 15. Per rimanere sempre in tema della lotta per non retrocedere, alle 18.00 un Pisa ormai in una situazione disperata attenderà il Genoa di Daniele De Rossi. In ambito europeo invece, alle 20.45 all'Allianz Stadium la Juventus, con il mirino puntato al mantenimento del quarto posto, sarà impegnata contro il Bologna di Vincenzo Italiano, coinvolto nella rincorsa per la Conference League, dopo l'uscita europea di ieri sera per mano dell'Aston Villa.

A conclusione della trentatreesima giornata, lunedì 20 aprile alle 20:45 Lecce e Fiorentina si giocheranno una fetta importante di salvezza nello scontro diretto al Via del mare.

Il programma della 33^ giornata di Serie A

Venerdì 17 aprile

ore 18:30DAZN

ore 20:45 Inter-Cagliari DAZN/Sky

Sabato 18 aprile

ore 15DAZN

ore 18 Napoli-Lazio DAZN

ore 20:45 Roma-Atalanta DAZN/Sky

Domenica 19 aprile

ore 12:30DAZN

ore 15 Verona-Milan DAZN

ore 18 Pisa-Genoa DAZN/Sky

ore 20:45 Juventus-Bologna DAZN

Lunedì 20 aprile

ore 20:45DAZN

Articolo a cura di Federico Marchesi