Serie A, la classifica: Cagliari e Parma prendono un punto a testa

Toro, forse il risultato che volevi. Al via la 27° giornata di Serie A che si apre alle 20:45 di oggi, venerdì 27 febbraio, con l'anticipo tra Parma e Cagliari. Al Tardini si danno battaglia due tra le formazioni con gli allenatori più giovani: Parma e Cagliari, Cuesta e Pisacane. La gara si apre in maniera combattuta e resta su questa lunghezza d'onda per 90 minuti: la sblocca Folorunsho al 62' e pareggia Oristanio all'83'. 1-1 definitivo e un punto a testa che, in ottica salvezza, aiuta ma non troppo.
Come cambia la classifica di Serie A dopo l'anticipo del venerdì della 27° giornata
Parma e Cagliari salgono di un punto: il Toro che fa?—
La formazione di casa allunga sul Parma e si porta all'undicesimo posto in solitaria, a 33 punti e ad una lunghezza dalla Lazio. Dall'altra parte, invece, il Cagliari resta tredicesimo ma allunga e si porta a quota 30 punti: due lunghezze dall'Udinese dodicesimo ma tre da Genoa e Torino. Una posizione non tranquilla per i sardi che attendono le gare di rossoblù e granata rispettivamente contro Inter e Lazio.
