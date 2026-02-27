Serie A, la classifica: Cagliari e Parma prendono un punto a testa

Toro, forse il risultato che volevi. Al via la 27° giornata di Serie A che si apre alle 20:45 di oggi, venerdì 27 febbraio, con l'anticipo tra Parma e Cagliari. Al Tardini si danno battaglia due tra le formazioni con gli allenatori più giovani: Parma e Cagliari, Cuesta e Pisacane. La gara si apre in maniera combattuta e resta su questa lunghezza d'onda per 90 minuti: la sblocca Folorunsho al 62' e pareggia Oristanio all'83'. 1-1 definitivo e un punto a testa che, in ottica salvezza, aiuta ma non troppo.