Sorprese e conferme dai risultati di ieri della 33ª giornata di campionato. Il Como colleziona la seconda sconfitta consecutiva, stavolta al Mapei Stadium contro il Sassuolo. Finisce 2-1, con Nico Paz a segno per i lariani. I padroni di casa indirizzano il match con un 1-2 micidiale che porta le firme di Volpato e Nzola. La vittoria consente al Sassuolo di scalvalcare la Lazio e di piazzarsi al nono posto a quota 45. Brutto stop invece per la squadra di Fabregas in ottica corsa Champions, ora ferma a 58 punti. Il rischio è di subire il sorpasso della Roma, impegnata stasera contro l'Atalanta e di vedere allungare della Juventus, impegnata domenica con il Bologna. L'Inter vince e convince con il Cagliari a San Siro, volando a +12 sul Napoli secondo. Il 3-0 sui rossoblu è frutto di un secondo tempo dominante, in cui entrano nel tabellino dei marcatori Thuram, l'ex Barella e Zielinski. Per i sardi ora sono sei i punti di vantaggio sulla terzultima posizione, quindi una situazione ancora non tranquilla. Gli stessi punti li separano dal Torino, con lo scontro diretto previsto per la penultima giornata.

Serie A, il Parma aggancia il Toro al dodicesimo posto

Il Parma di Carlos Cuesta fa il corsaro ad Udine e vince di misura, garantendosi una salvezza quasi matematica. Dopo un primo tempo noioso, con poche occasioni e tiri in porta nulli, a rompere l'equilibrio ci pensa Nesta Elphege, subentrato nell'intervallo per Mateo Pellegrino, fuori per giramenti di testa dopo un contrasto con Kristensen. L'attaccante di riserva dei crociati approfitta di un anticipo sbagliato di Kabasele, supera un cliente scomodo come Solet, morbido in marcatura e piazza con un bel mancino la rete, che si rivelerà poi decisiva, dopo sei minuti dal suo ingresso in campo (51’). I friulani recriminano per la traversa colpita da Gueye e, nella stessa azione, per la grossa occasione sciupata da Zaniolo, che ha messo fuori da un paio di metri. Parma che sale a 39 punti agganciando il Toro e Udinese che rimane a quota 43.