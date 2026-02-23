Serie A, la classifica: vince la Fiorentina, Toro a +3 dalla zona rossa

La Fiorentina fa il suo nella gara delle 18.30 contro il Pisa. La Viola vince 1-0 grazie alla rete di Kean e torna fuori dalla zona rossa della classifica. A farne le spese è il Lecce. I salentini hanno 24 punti, gli stessi di Cremonese e Fiorentina. Il Torino è fermo a 27 punti: la distanza è si è quindi assottigliata a 3 punti. Nel turno delle 20.45 il Bologna ingrana un'altra vittoria, la seconda di fila. Contro l'Udinese è decisivo il penalty di Bernardeschi al 75'.