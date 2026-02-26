Verso Torino-Lazio: diverse assenze importanti per i biancocelesti

Pedro e Gila rimangono a Roma

La squadra di Lotito non se la passa bene, in una stagione di transizione condizionata dal blocco dello scorso mercato estivo che ne ha minato il percorso in campionato. Sarri si appresta a disputare la partita con qualche piccola defezione. Non saranno della partita Pedro, ancora ai box dal match in Coppa Italia dell'11 febbraio, i lungodegenti Gigot e Lazzari ma sopratutto Mario Gila. Il difensore spagnolo è appena tornato ad allenarsi e non ha i minuti necessari nelle gambe per essere della partita questa domenica. Stessa sorte per Toma Basic.