Dopo una settimana di grandi cambiamenti, il Torino si appresta ad ospitare la Lazio al Grande Torino. Sarà un esordio non semplice per il neo tecnico Roberto D'Aversa, chiamato a fare la grande partita contro un avversario ostico come la squadra di Maurizio Sarri. La Lazio si appresta però a raggiungere Torino con qualche assenza che potrebbe risultare determinante in vista del match.
Verso Torino-Lazio: diverse assenze importanti per i biancocelesti
Pedro e Gila rimangono a Roma—
La squadra di Lotito non se la passa bene, in una stagione di transizione condizionata dal blocco dello scorso mercato estivo che ne ha minato il percorso in campionato. Sarri si appresta a disputare la partita con qualche piccola defezione. Non saranno della partita Pedro, ancora ai box dal match in Coppa Italia dell'11 febbraio, i lungodegenti Gigot e Lazzari ma sopratutto Mario Gila. Il difensore spagnolo è appena tornato ad allenarsi e non ha i minuti necessari nelle gambe per essere della partita questa domenica. Stessa sorte per Toma Basic.
Rovella operato, torna a fine campionato?—
Di tutt'altro avviso la situazione per Nicolò Rovella. Il centrocampista azzurro ha infatti rimediato un infortunio alla clavicola contro il Cagliari che lo ha costretto all'operazione. L'intervento è perfettamente riuscito nella giornata di lunedì, con il classe 2001 che tornerà fra 2/3 mesi in vista del finale di campionato.
